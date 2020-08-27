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РИА Новости

В рамках "Армии-2020" продемонстрировали боевые возможности средств ПВО

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АШУЛУК (Астраханская область), 26 авг – РИА Новости. Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках форума "Армия-2020", при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск ВКС, генерал-майор Серей Бабаков.

На полигоне были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары потенциального противника, которые были сымитированы различными типами воздушных мишеней.

"Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы. <…> Всего была применена 21 цель на всех высотах, <…> цель имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. <…> Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирийской Арабской Республике, <…> мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, сейчас это распространено", - сказал Бабаков.

Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", "Панцирь-С", боевая машина "Тайфун-ПВО".

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