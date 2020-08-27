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РИА Новости

СМИ сообщили о запуске Китаем двух ракет как предупреждения США

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Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / David Flewellyn

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая – DF-21D ("Дунфэн-21") – из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.

"Это ответ Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море", - заявил источник газеты.

Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

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DF-21
DF-26
Проекты
Военные учения
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