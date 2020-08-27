Эксперимент на МКС подтвердил, что бактерии могут годами жить в открытом космосе

Это может подтвердить гипотезу, согласно которой жизнь не зародилась на Земле сама, а попала туда из космоса

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Японские ученые подтвердили, что в определенных условиях бактерии дейнококки (Deinococcus radiodurans) могут выдерживать жизнь в открытом космосе от двух до восьми лет. Исследование опубликовал научный журнал Frontiers in Microbiology, кратко об этом пишет NHK.

Ученых давно интересует, могут ли живые организмы переносить длительные космические путешествия. Ответ "да" на этот вопрос мог бы стать одним из подтверждений гипотезы панспермии, согласно которой жизнь могла попасть на Землю извне - например, внутри астероида, который некогда упал на поверхность нашей планеты.

Главное препятствие для выживания организмов в открытом космосе - это радиация. Землю от нее защищает атмосфера, космонавтов на МКС - стены станции и скафандры. Но у бактерий такой защиты нет.

Чтобы проверить, могут ли бактерии несмотря на это выживать под воздействием космической радиации, японские ученые в течение трех лет экспериментировали с бактериями вида Deinococcus radiodurans на МКС. Эти бактерии известны тем, что могут очень долго время выдерживать ионизирующее излучение.

В начале эксперимента ученые сформировали колонии Deinococcus radiodurans разной толщины и высушили их. Затем космонавты прикрепляли их без какой-либо защиты с внешней стороны экспериментального модуля МКС "Кибо" на сроки от одного до трех лет. Все это время на них действовала космическая радиация, а также температура от -42 до 29 °С.

Тем не менее, после возвращения на Землю часть бактерий выжила и даже смогла размножаться. Микробы на поверхности колоний умирали, защищая таким образом тех, что находились ближе к их середине.

Авторы исследования подсчитали, что под воздействием ультрафиолетового излучения дейнококки могут прожить от 15 до 45 лет, а в темноте - до 48 лет. Таким образом, они могут перенести путешествие между планетами, что подтверждает панспермию.