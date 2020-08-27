Генерал озаботился судьбой сотен британских танков на фоне российской угрозы

Планы британского правительства по консервации нескольких сотен танков и БМП в целях сокращения расходов представляют очень большую опасность для страны на фоне угрозы со стороны России. Судьбой боевых машин озаботился бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннат, передает Daily Mail.

Как отмечает издание, ранее правительство Великобритании заявило, что планирует законсервировать 227 танков Challenger 2 и 388 БМП Warrior. Таким образом британский кабмин надеется сократить бюджетные расходы в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. По задумке властей, освободившиеся средства, которые должны были быть потрачены на модернизацию и обслуживание танков и БМП, можно будет направить на мероприятия по обеспечению кибербезопасности страны и развитие современных видов войск. При этом боевые машины можно будет расконсервировать в случае экстренной необходимости, считают министры.

Однако, по словам Данната, подобная стратегия является ошибочной. «Это так не работает», — заявил он, подчеркнув, что в случае, если боевые машины будут направлены на хранение, быстро вернуть их в строй не удастся. Как пояснил генерал, личный состав должен иметь большой опыт управлением танками и БМП, а также регулярно отрабатывать совместные маневры с артиллерией, авиацией и другой бронетехникой.

Даннат также напомнил, что на вооружении России в настоящее время находится почти 13 тысяч танков. При таком раскладе отказываться от столь мощного вида вооружений, как представляют собой танки и БМП, необдуманно и даже опасно, заявил генерал.

Основной боевой танк Challenger 2 поступил на вооружение британской армии в середине 1990-х годов, а БМП Warrior — в конце 1980-х. Как отмечала ранее бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, обе машины с тех пор не проходили серьезной модернизации. В то же время союзники Британии по НАТО — США, Германия и Дания — за это время успели дважды провести модернизацию находящихся на их вооружении танков, а Россия представила целых пять новых моделей. Такая же ситуация сложилась и с БМП: США и Германия провели четыре модернизации, а Россия выпустила три новые модели.