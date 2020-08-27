Взялись за НИИ. США расширили санкции в отношении России

Исследования в НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН.

МОСКВА, 26 августа/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты приняли санкции в отношении пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет РИА Новости.

Российские НИИ подозревают "в работе над химическим и биологическим оружием".

В список санкций попал научно-исследовательский институт Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Напомним, что в середине августа Соединенные Штаты ввели ограничения против калужского радиотехнического НИИ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине расследуют данные о лабораториях, ставящих опыты на людях.