Взялись за НИИ. США расширили санкции в отношении России

МОСКВА, 26 августа/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты приняли санкции в отношении пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет РИА Новости.
Российские НИИ подозревают "в работе над химическим и биологическим оружием".
В список санкций попал научно-исследовательский институт Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.
Напомним, что в середине августа Соединенные Штаты ввели ограничения против калужского радиотехнического НИИ.
Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине расследуют данные о лабораториях, ставящих опыты на людях.