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Интерфакс-АВН

Корабли Балтфлота отработали поиск подлодки и выполнили артиллерийские стрельбы

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" и противолодочные корабли "Алексин" и "Кабардино-Балкария" выполнили поиск подлодки условного противника и артиллерийские стрельбы на учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в среду.

"В ходе отработки практических действий в море в рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6 общевойсковой армии Западного военного округа в морских полигонах Балтийского флота, корабельная противолодочная ударная группа, во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провела совместное противолодочное учение и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, корабли совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ отработали поиск, слежение и уничтожение подлодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили стрельбы из реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

"Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, поставленной береговой артиллерийской установкой "Акация", - сообщает флот.

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Ка-27ПЛ
РБУ-6000
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БФ
Военные учения
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