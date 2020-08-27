Корабли Балтфлота отработали поиск подлодки и выполнили артиллерийские стрельбы

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" и противолодочные корабли "Алексин" и "Кабардино-Балкария" выполнили поиск подлодки условного противника и артиллерийские стрельбы на учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в среду.

"В ходе отработки практических действий в море в рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6 общевойсковой армии Западного военного округа в морских полигонах Балтийского флота, корабельная противолодочная ударная группа, во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провела совместное противолодочное учение и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, корабли совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ отработали поиск, слежение и уничтожение подлодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили стрельбы из реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

"Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, поставленной береговой артиллерийской установкой "Акация", - сообщает флот.