Рособоронэкспорт начинает продвигать на мировой рынок гражданские суда производства ОСК

ЦАМТО, 26 августа. В рамках МВТФ "Армия-2020" АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО "Объединенная судостроительная корпорация" 25 августа заключили соглашение о взаимодействии.

В соответствии с соглашением Рособоронэкспорт начинает продвигать на внешние рынки продукцию гражданского назначения, разработчиками и производителями которой являются входящие в ОСК компании.

"В последние годы Рособоронэкспорт существенно повысил свои компетенции в области продвижения гражданской продукции. Мы успешно действуем на рынках вертолетной, автомобильной, инженерной техники, средств обеспечения безопасности, стрелкового оружия, и теперь наш каталог существенно расширяется за счет гражданских судов и морской техники производства ОСК – одного из крупнейших мировых судостроительных холдингов. Уверен, совместная работа поможет успешно выполнить задачу Президента России по диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса страны", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Подписанный документ предполагает продвижение на внешние рынки пассажирских, грузопассажирских, грузовых, промысловых, научно-исследовательских, специальных, служебных судов, а также судов технического флота.

"Большинство строящихся и разрабатываемых для ВМФ России и на экспорт боевых кораблей являются плодом труда конструкторских бюро Группы ОСК. Произведенную нами военно-морскую технику и вооружение традиционно отличают высокая надежность в сочетании с боевой эффективностью, простотой обслуживания и экономичностью в эксплуатации. Наряду с выполнением работ по линии государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, корпорация строит современный флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях. Сегодня высокотехнологичное производство предприятий ОСК вкупе с огромным внешнеторговым опытом Рособоронэкспорта способны обеспечить нашей продукции достойное место среди конкурентов в большинстве сегментов рынка гражданских судов", – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

В рамках соглашения Рособоронэкспорт и ОСК также будут участвовать в разработке предложений о совершенствовании нормативно-правовой и нормативно-технической базы и проводить работы по каталогизации предметов снабжения к выпускаемой компаниями ОСК экспортной продукции по международным правилам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".