Рособоронэкспорт обсудил информационные технологии правового обеспечения ВТС в рамках "Армии-2020"

Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.

ЦАМТО, 26 августа. В рамках МВТФ "Армия-2020" специалисты АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) совместно с экспертами правового департамента Минобороны РФ и Института государства и права РАН обсудили информационные технологии правового обеспечения ВТС.

Дискуссия состоялась 24-25 августа в рамках научно-практической конференции на тему: "Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества".

На конференции с приветственным словом выступил первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

В конференции приняли участие представители Администрации президента Российской Федерации, органов государственной власти, государственной корпорации "Ростех" и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также ученые и эксперты в области военного права и военно-технического сотрудничества.

Целью конференции стала выработка общих подходов к определению сущности военного права в условиях развития современных информационных технологий и способов регулирования современных общественных отношений в сфере обеспечения обороны страны, развития оборонно-промышленного комплекса и реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Кроме того, участники конференции обсудили современные информационные технологии правового обеспечения деятельности органов государственной власти, результатов практического внедрения их в повседневную деятельность, а также актуальные проблемы в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

По результатам конференции будут выработаны и направлены в заинтересованные органы государственной власти рекомендации по совершенствованию законодательства в области национальной безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".