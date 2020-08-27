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Известия.ru

Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне

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Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне. Российский экипаж участвовал в третьем заезде дня. Россияне прошли дистанцию за 21 мин. 16 сек. На одном участке многотонный танк разогнался до 81 км/ч. Соперники россиян — сборные КНР, Белоруссии, Казахстана.

Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне. Российский экипаж участвовал в третьем заезде дня. Россияне прошли дистанцию за 21 мин. 16 сек. На одном участке многотонный танк разогнался до 81 км/ч. Соперники россиян — сборные КНР, Белоруссии, Казахстана.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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