Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне. Российский экипаж участвовал в третьем заезде дня. Россияне прошли дистанцию за 21 мин. 16 сек. На одном участке многотонный танк разогнался до 81 км/ч. Соперники россиян — сборные КНР, Белоруссии, Казахстана.

Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне. Российский экипаж участвовал в третьем заезде дня. Россияне прошли дистанцию за 21 мин. 16 сек. На одном участке многотонный танк разогнался до 81 км/ч. Соперники россиян — сборные КНР, Белоруссии, Казахстана.