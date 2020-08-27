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Военно-промышленный курьер

На форуме «Армия-2020» поставлен рекорд по контрактам вооружения

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Источник изображения: vpk-news.ru

На международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2020» Минобороны России подписан 41 государственный контракт на поставку и модернизацию военной техники общим на сумму свыше 1,16 трлн рублей.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров.

«Эта сумма стала новым историческим рекордом форума», - сказал он. По его словам, в 2016 году стоимость контрактов составляла 130 млрд рублей, а в 2019 году уже достигла 1 трлн рублей.

«Это событие является важным этапом в реализации государственной программы вооружения до 2027 года. В результате выполнения этих контрактов Вооружённые силы Российской Федерации получат более 500 новых образцов техники, свыше 80 тыс ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники», - отметил Гончаров.

Подводя краткие итоги третьего дня работы форума, в котором приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 31 иностранного государства, генерал-майор подчеркнул, что особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям госкорпорации «Ростех», концернов «Калашников», «Высокоточные комплексы», АО «Рособоронэкспорт» и корпорации «Высокоточные комплексы».

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Высокоточные комплексы
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