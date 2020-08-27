Училища Минобороны начнут учебный год с защитой от COVID-19

Занятия будущей элиты российской армии пойдут по привычному расписанию

За 10 дней до старта учебного года, который в России начинается 1 сентября, Министерство обороны РФ отметило дату создания суворовских военных училищ (СВУ). В этом году исполнилось 77 лет с тех пор, когда в 1943 году 21 августа постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) были созданы закрытые учебные заведения «типа старых кадетских корпусов» со сроком обучения 7 лет, предназначенные «для устройства, воспитания и обучения детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов». Почти восемь десятилетий довузовские военные учебные заведения готовят ребят, которые становятся элитой российской армии.

В этом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, в стране было принято решение не переносить начало занятий во всех учебных заведениях, в том числе в образовательных учреждениях Министерства обороны. 1 сентября военные училища после продолжительных летних каникул, которые начались раньше обычного срока в соответствии с распоряжением министра обороны генерала армии Сергея Шойгу о досрочном прекращении учебного года, традиционно откроются в первый день осени с соблюдением всех противоэпидемиологических требований, установленных для защиты от коронавирусной инфекции.

Прием учащихся и организация учебного процесса в федеральных государственных общеобразовательных организациях с названиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях, таких как «музыкально-военное училище», осуществляются на основании приказа министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. № 515. Перечисленные учреждения являются закрытыми, они предполагают обучение с постоянным проживанием и полным пансионом, что в условиях пандемии требует введения дополнительных мер против SARS-CoV-2.

В кадетских организациях при ведомственных вузах предусмотрен такой же режим «все включено».

Обучающиеся по дополнительной кадетской программе в общеобразовательных школах будут заниматься, как и все остальные российские школьники, в соответствии с решениями Министерства просвещения. По сообщению главы ведомства Сергея Кравцова, школы начнут работать в очном режиме, но по особому графику. Учащиеся разных классов между собой во время перемен контактировать не будут. В аудиториях детей разместят на определенном расстоянии друг от друга. На входе каждой школы установят температурный контроль, а в помещениях будет проводиться тщательная санитарная обработка.

В настоящее время на государственном уровне внедряется цифровая образовательная среда - ЦОС, позволяющая ученикам в полном объеме получать информацию, касающуюся учебного процесса, даже если ребенок не сможет посещать школу. Эксперимент стартует в нескольких регионах в рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Удаленный формат общения довузовские учебные заведения Минобороны освоили еще весной в разгар пандемии. По словам начальника Управления военного образования-заместителя начальника Главного управления кадров генерал-майора Игоря Муравлянникова, МО уже тогда начало использовать электронную образовательную систему, а училища были переведены на дистанционную форму обучения, мероприятия между учреждениями проводились по видеосвязи.

В военных училищах в конце предыдущего учебного года для обеспечения безопасности создавались специальные барьерные посты с измерением температуры на контрольно-пропускных пунктах, осуществлялись процедуры дезинфекции. Допуск на территорию разрешался только по спискам, утвержденным начальниками учебных заведений, и исключалось проникновение посторонних лиц. Родственники получали ежедневно уведомления о мероприятиях по сохранению здоровья детей, при этом общение с родными разрешалось.

В 2020 году из-за коронавирусной инфекции были изменены сроки и порядок проведения приемной кампании в довузовские учебные военные учреждения. На сайте Московского СВУ сообщалось, что в целях выполнения мероприятий, исключающих возможность распространения COVID-19 на территории училища, прием документов проводился через операторов почтовой связи. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам и уровню психологической готовности к обучению проходили дистанционно в режиме видеосвязи и были продлены до 1 августа.

На сайте svu.ru 15 августа размещены списки учащихся, зачисленных в соответствии с приказом Шойгу «О зачислении обучающихся в суворовские военные училища Министерства обороны Российской Федерации в 2020 году».

Кроме того, 1300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов стали в этом году абитуриентами высших военных учебных заведений, сообщает ТАСС. Вступительные экзамены в вузах также были продлены и проводились с 15 июля по 5 августа. Специальные выездные группы, в состав которых вошли представители военных училищ, институтов и академий, специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки, работали в 74 регионах России в военных комиссариатах областей, краев и республик. Они отбирали кандидатов для поступления во все вузы оборонного ведомства. В Министерстве уточнили, что кандидаты со средним профессиональным образованием, решившие пройти вступительные испытания в военных вузах самостоятельно, а также выпускники суворовских и кадетских училищ на профессиональный отбор вызывались с 25 июля по 10 августа. С 15 августа всех кандидатов, успешно прошедших отбор, с учетом результатов работы выездных групп зачислили в военные учебные заведения.

С 1 сентября начнется учебный год и общевойсковая подготовка в учебных центрах вузов, а суворовцы, кадеты и нахимовцы займут свои места за партами. Задача сохранения здоровья учеников и преподавателей, и, конечно, сам образовательный процесс, который будет осуществляться на основе учебных планов, утверждаемых руководителями училищ и начальником Управления военного образования ГУК МО РФ, в 2020/2021 учебном году будут оставаться главными приоритетами военного ведомства.

Ирина Дронина