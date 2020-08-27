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ЦАМТО

В Польше продолжаются работы по модернизации парка ОБТ Т-72

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Т-72 ВС Польши
Т-72 ВС Польши.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 26 августа. В соответствии с долгосрочным соглашением №19/W/2019, заключенным 22 июля 2019 года между 1-й региональной базой МТО и консорциумом польских компаний, в Познани ведутся работы по капремонту и модернизации парка ОБТ Т-72 СВ Польши.

Как сообщает издание Dziennik Zbrojny, стоимость проекта оценивается в 1,75 млрд. злотых (470 млн. долл.). В состав консорциума польских компаний входят Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (головной исполнитель), Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy S.A. и Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne S.A.

В целом в рамках контракта в 2019-2025 гг. планируется доработать 230 танков. В прошлом году в войска, согласно графику, были переданы первые 8 ОБТ. Из них несколько машин получила 20-я механизированная бригада в Бартошице. Однако запланированные на этот год работы идут с некоторым отставанием. По данным головного исполнителя, в основном это связано с пандемией COVID-19.

Согласно планам, в 2020 году изначально планировалось выполнить ремонт и модернизацию 46 танков, пять из которых уже переданы заказчику, на этот раз вновь сформированному 19-му танковому батальону, входящему в состав 19-й Люблинской механизированной бригады.

Как ожидается, в связи с ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, в 2020 году возможны задержки в части завершении ремонта и модернизации 16 ед. Т-72, поэтому их передача в воинские части уже перенесена на конец первого квартала 2021 года.

Помимо капремонта, в рамках проводимых работ на Т-72 устанавливаются новые прицельные устройства, обеспечивающие увеличенную дальность наблюдения в условиях ограниченной видимости, производится заменена внешних и внутренних средств связи на цифровые, модернизируются электрические системы и дополнительные элементы внутреннего оборудования, облегчающие работу экипажа танка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Т-72
Проекты
2020-й год
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