Главком ВМФ Николай Евменов ознакомился с отечественными образцами буксировщиков водолазов

ЦАМТО, 26 августа. На МВТФ "Армия-2020" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил экспозицию ОАО "Завод "Буревестник".

Как сообщили в пресс-службе предприятия, "Завод "Буревестник" на форуме впервые за новейшую историю России представил передовые, не имеющие аналогов по своим характеристикам, индивидуальные подводные средства движения – буксировщики водолазов (ПСД – подводные средства движения).

Главный конструктор Петр Трошин и главный инженер Константин Богдан доложили главнокомандующему о характеристиках изделий, сфокусировав внимание на новом буксировщике "Спрут". Он был разработан в инициативном порядке в этом году, создан пока в единственном экземпляре и, что наиболее важно, уже прошел заводские испытания и по своим подтвержденным ТТХ превзошел все существующие аналоги в мире.

Николай Евменов поручил своим подчиненным обратить внимания на эти изделия, а также предусмотреть организацию совместных испытаний.

"Разработка этого направления является актуальной и важной, когда мы говорим о развитии и расширении специальных возможностей для выполнения задач, поставленных перед флотом", – заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

"Разговор получился конструктивным и позитивным. Мы почувствовали больший встречный интерес руководителей флота к нашей работе. Поэтому, надеемся, что по итогам совместных испытаний будет принято решение о дальнейшей судьбе наших изделий и об их поставке на снабжение", – отметил главный конструктор-разработчик Петр Трошин.

Подводный буксировщик водолазов предназначен для доставки боевых пловцов, специального груза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами.

В настоящее время они применяются не только в боевых, специальных операциях, но и в промышленности, бизнесе, научных исследованиях, а также в дайвинге.

Советские индивидуальные подводные средства движения отличались от зарубежных повышенными тактико-техническими и эксплуатационными характеристиками. Это был один из видов вооружения, где отечественные изделия имели значимые преимущества перед западными.

После распада Советского Союза разработки в этом направлении остановились. Долгие годы ни одно новое, перспективное изделие не было принято на снабжение.

В настоящее время "Завод "Буревестник" разработал ряд буксировщиков с повышенными тактико-техническими характеристиками, скоростью и дальностью плавания, предназначенных для выполнения задач по доставке водолазов и грузов на значительные расстояния, тем самым восстановив утерянные компетенции и осуществив прорыв на отечественном рынке (с очевидными экспортными перспективами).