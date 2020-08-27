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Сухопутные войска РФ создали систему поиска поясов смертника в толпе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Военнослужащие пятой научной роты Сухопутных войск РФ на основе анализа сирийского опыта разработали комплекс обнаружения поясов смертника в местах массового скопления людей. Разработку представили 26 августа на стенде военного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2020».

Изделие состоит из датчиков, программного обеспечения и мобильного пульта оператора. С его помощью можно обнаруживать пояса смертника и самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные поражающими элементами, на большой площади, в местах скопления людей, на контрольно-пропускных пунктах, транспортной инфраструктуре.

Как рассказали ТАСС разработчики системы, комплекс зафиксирует наличие смертника в толпе благодаря радиочастотным сигнатурам, которые присущи только СВУ и поясам смертников. «Информация о местонахождении объекта, дальности до него от ближайшего датчика и, в случае движения, о перемещении поступит оператору на пульт, после чего он сможет просигнализировать об опасности и отдать команду на нейтрализацию угрозы», — говорится в сообщении.

Устройство не спутает человека, идущего с пакетом гаек, с террористом, подчеркнули его создатели.

Работа над созданием комплекса началась около трех лет назад, в основу взяли опыт в Сирии, полученный при разминировании и операциях по возвращению беженцев.

В настоящее время комплекс завершает испытания и готовится к поставке одному из силовых ведомств.

Как сообщалось накануне, по итогам контрактов, подписанных во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», Вооруженные силы России получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов.

24 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о планах ведомства заключить в рамках форума «Армия-2020» с предприятиями ОПК 39 контрактов на общую сумму порядка 1,16 трлн рублей.



Фото: РИА Новости/Илья Питалев

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