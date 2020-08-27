"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на армии противников.

"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать (в армию), это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что в царской армии были такие батальоны, они отличались настойчивостью в бою, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя.

"Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - добавил Жириновский.