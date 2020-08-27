Фрадков: ПСБ сопровождает более 60% всех контрактов по гособоронзаказу

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПСБ как опорный банк ОПК сопровождает уже более 60% всех госконтрактов в области гособоронзаказа, сообщил председатель банка Петр Фрадков в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас две корневые задачи, которые мы решаем как опорный банк - это сопровождение расчетов по гособоронзаказу, и здесь мы уже можем отчитаться, что более 60% всех госконтрактов в области гособоронзаказа сопровождается через опорный банк. Это уже достаточно большой объем операций каждый день. С другой стороны, мы поддерживаем предприятия и через кредитование, через выдачу гарантий", - сказал Фрадков.

Глава ПСБ сообщил, что общий кредитный портфель банка по предприятиям ОПК превысил 900 миллиардов рублей.

Фрадков добавил, что важным направлением работы банка стала военная ипотека.

"Это очень большое и важное направление, и у нас есть четкое понимание, что, помимо работы с компаниями, нам нужно работать с армией, с личным составом. Мы сейчас являемся лидерами во всей банковской системе по темпу прироста выданной военной ипотеки", - подчеркнул Фрадков, напомнив, что только за последний год в целом по портфелю военной ипотеки банк снизил ставку более чем на 1%.