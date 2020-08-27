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Российская газета

Сверхскоростной надводный беспилотник представили на "Армии-2020"

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Источник изображения: Юрий Мальцев

На международном форуме "Армия-2020" состоялась презентация надводной беспилотной платформы "КиберБоат-330". Катер разработан в Санкт-Петербурге для патрулирования мелководной зоны Каспийского моря.

Как сообщил "РГ" директор Центра технологических проектов Алексей Майстро, беспилотник оборудован системами технического зрения, расхождения с препятствиями и поддержкой курса. Вся телеметрия запитывается с солнечных батарей. Это позволяет катеру перемещаться под управлением оператора или в автономном режиме.

На платформе также можно устанавливать видеокамеры, эхолот и тепловизор, а также боевой модуль. Длина корпуса три метра, высота - 1,58 метра и ширина - 1,92 метра. Дальность видеосвязи составляет 40 километров.

В снаряженном состоянии катер водоизмещением 0,55 тонны имеет осадку 0,34 метра. Гибридная ДВС-электрическая установка позволяет разогнать беспилотную платформу до 60 узлов или 111 километров в час. Электрической зарядки батарей хватает на 140 часов, а дальность плавания до 500 морских миль. При этом пока аппарат использует ДВС, аккумуляторы заряжаются.

Водометный движитель и бронированное днище из алюминиевого композита позволяют катеру на скорости и без повреждения проходить участки песчаной мели.

К беспилотной платформе проявили интерес не только представители Минобороны России, но и Ирана.


Николай Грищенко

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