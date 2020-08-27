Разрушение СНВ-3: прекращение договора дорого обойдется США

Непродление СНВ-3 приведет к резкому росту расходов Пентагона на ядерное оружие

Расходы Пентагона на ядерное оружие могут резко вырасти, если договор СНВ-3 не будет продлен. К такому выводу пришло бюджетное управление американского конгресса. В США убеждены, что постоянно растущие расходы без системы контроля над вооружениями обернется в итоге бюджетным хаосом для страны.

Прекращение действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3/New START) может обойтись министерству обороны США в $439 млрд, которые пойдут на модернизацию ядерного оружия, плюс $28 млрд ежегодных расходов на техническое обслуживание специальных боеприпасов и средств доставки, говорится в отчете бюджетного управления конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), опубликованном 25 августа. Об этом пишет Defense News.

СНВ-3 - двусторонний договор относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц. Этот договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Позиции Вашингтона и Москвы по продлению этого договора по-прежнему расходятся. Если говорить о цене прекращения СНВ-3 для Вашингтона, то она будет отнюдь не маленькой. По меньшей мере, для США это может вылиться в трехкратное увеличение затрат на производство ядерного оружия.

Поскольку реакция Вашингтона и Москвы на истечение срока действия СНВ-3 пока неясна, бюджетное управление конгресса США изучило несколько возможных направлений дальнейших действий, включая и другие, менее затратные для США варианты.

«Если New START не будет продлен, Соединенные Штаты могут решить не вносить никаких изменений в свои текущие планы в отношении стратегических ядерных сил, и в этом случае это не повлечет никаких дополнительных затрат», - говорится в исследовании.

«Однако если США решат увеличить свои силы в ответ на истечение срока действия договора, небольшое увеличение боевого состава Стратегических ядерных сил (СЯС) может быть относительно недорогим и выполнено быстро. Однако более масштабный рост численности СЯС может быть довольно дорогостоящим, а на его реализацию может потребоваться несколько десятилетий», - утверждается в документе.

На прошлой неделе Москва и Вашингтон завершили двухдневные переговоры по контролю над вооружениями в Вене с некоторыми признаками возможной готовности продлить существующее соглашение по СНВ.

Ключевым камнем преткновения является требование США включить Китай в любой новый договор, даже несмотря на то что Китай неоднократно от подобных предложений отказывался.

Руководители правительства США утверждают, что любой новый договор об ограничении стратегических ядерных вооружений должен охватывать все типы боеголовок, включать более совершенные протоколы проверки и меры транспарентности и распространяться в том числе и на Китай, который неослабевающими темпами увеличивает свой собственный ядерный арсенал.

Россия предложила продление СНВ-3 без каких-либо условий. Представитель США на переговорах в Вене Маршалл Биллингсли указал, что США были готовы говорить о продлении СНВ, но только при наличии политически обязывающей основы для внесения изменений в новый договор СНВ.

Сторонники контроля над вооружениями предостерегали США от прекращения действия договора после того, как в прошлом году Москва и Вашингтон вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

«Постоянно растущие расходы на ядерное оружие без системы контроля над вооружениями, которая ограничивает ядерные силы США и России, - это рецепт бюджетного хаоса, подрывающего стратегическую стабильность и наносящего ущерб глобальному режиму нераспространения», - сказал директор программы по политике в области разоружения и уменьшения угрозы Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон) Кингстон Райф.

Увеличение расходов на стратегические ядерные силы, вероятно, окажет давление на другие части бюджета национальной обороны США. Бюджетное управление ранее пришло к выводу, что США в следующие три десятилетия потратят на ядерное оружие $1,2 трлн.

Между тем, согласно недавнему отчету счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO), Пентагон не составляет бюджета в случае истечения срока действия нового СНВ.

Американские законодатели обеих сторон оказывают давление на Белый дом, чтобы тот продлил New START. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и высокопоставленный республиканец Майкл МакКол в прошлом году выступили защитниками законопроекта о продлении договора до 2026 года.

«Хотелось бы, чтобы здравый смысл все-таки возобладал, и Договор СНВ-3 был продлен без каких-либо условий», - сказал Газете.Ru экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, на данном этапе вряд ли в этот процесс удастся включить Китай из-за исключительно неуступчивой позиции Пекина и обострившихся в последнее время разногласий между США и КНР. В дальнейшем, считает генерал, надо думать о включении в подобные договоры всех остальных стран - членов ядерного клуба.

Михаил Ходаренок