Дедовщины больше нет: как очистилась российская армия

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины в вооруженных силах

В российской армии удалось полностью искоренить дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. По его словам, это повлияло на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу. При этом еще в прошлом году сообщалось о росте числа преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных.

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020".

Согласно сообщению пресс-центра форума, Картаполов обратил особое внимание на правильно выбранное направление совместных действий, направленных на наведение уставного порядка в Вооруженных силах. По его словам, результатом этого стало существенное снижение количества воинских преступлений.

Генерал выразил мнение, что такие обстоятельства, в свою очередь, повлияли на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил.

По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко, положительных результатов удалось добиться за счет слаженной работы всех профильных ведомств.

В марте в Следственном комитете РФ заявили, что в армии сократилось количество неправомерных случаев с рукоприкладством и дедовщиной. Число самовольных уходов из воинской части или места службы снизилось в 1,7 раз.

Рукоприкладства по отношению к подчиненным стало меньше на 17,6%, а нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - на 3%. Помимо того, на 7,6% сократилось число военнослужащих, пострадавших от несоблюдения уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства.

При этом еще в ноябре прошлого года заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец утверждал, что в 2019 году в российской армии увеличилось количество преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. Он уточнил, что за год от рукоприкладства со стороны офицеров пострадали более 100 военнослужащих.

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», - говорил Скребец.

Большинство правонарушителей объясняют свои действия недостаточным количеством «уставных полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях», отмечал заместитель главного военного прокурора.

По его мнению, в действительности к насилию ведет невыполнение младшими и старшими командирами даже базовых требований общевоинских уставов.

К тому же, зачастую командирам просто не удается работать с подчиненными. Причина - в недостаточной профессиональной подготовке курсантов военных училищ, пояснил представитель Главной военной прокуратуры (ГВП).

Помимо этого, он констатировал рост в 2019 году количества противоправных деяний, связанных с посягательством на военное имущество и бюджетные средства. Тем не менее, он утверждал, что можно говорить о стабилизации уровня преступности в войсках.

Один из самых громких случаев дедовщины произошел 25 октября, когда рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.

При сдаче поста Шамсутдинов должен был снять магазин и поставить оружие в спецместо, но вместо этого он открыл огонь по сослуживцам. По информации СМИ, подозреваемый выразил сожаление в связи со случившимся,

в том числе он сожалел о гибели старшего лейтенанта Данилы Пьянкова, который, по словам Шамсутдинова, его унижал.

Как сообщил «Газете.Ru» адвокат убившего сослуживцев солдата Равиль Тугушев, его подзащитный - фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае, где он служил. Как рассказал Тугушев со ссылкой на самого Шамсутдинова, перед тем как заступить на боевое дежурство в день преступления, он спал не более четырех часов.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа - спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», - говорил адвокат.

Лидия Мисник