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РИА Новости

Радиостанцию пятого поколения впервые показали на "Армии-2020"

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Радиостанция пятого поколения для ВС РФ на форуме "Армия"
Радиостанция пятого поколения для ВС РФ на форуме "Армия".
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой "Росэлектроники"

КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил на форуме "Армия-2020" радиостанцию пятого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Разработок такого класса в отечественной промышленности не проводилось более 30 лет. В отличие от предшественников, новая радиостанция позволяет организовать работу практически во всех классических видах модуляции. Изделие имеет открытую архитектуру, что дает возможность проводить плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Благодаря этому оборудование может использоваться в качестве унифицированного межвидового и межведомственного средства для организации радиосвязи в полевых и стационарных условиях", - отметил временный генеральный директор концерна "Созвездие" Михаил Артемов, которого цитирует пресс-служба.

Радиостанция Р-176-1АЕ относится к пятому поколению средств радиосвязи. Уникальность разработки заключается в реализации современных SDR-технологий (Software Defined Radio). Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего жизненного цикла изделия.

Подвижной радиоцентр дальней связи, в состав которого входит радиостанция Р-176-1АЕ, обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную информацию в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех на расстояниях до 4000 километров (полевой радиоцентр) и до 8000 километров (стационарный радиоцентр).

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Концерн «Созвездие»
Росэлектроника
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АРМИ-20XX
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