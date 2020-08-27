Прибор для обнаружения замаскированных целей презентовал ЦНИИТОЧМАШ на форуме "Армия-2020"

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС -Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации "Ростех" представил на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020" прицельно-дальномерный прибор нового поколения - ПДУ-5.

"Пятёрка" повышает вероятность обнаружения замаскированных целей, - сообщил "Интерфаксу" в среду начальник научно-исследовательского отдела вооружения и систем управления артиллерии Сухопутных войск и ВДВ АО "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Триголос.

ПДУ-5 - всесуточный, всепогодный прибор разведчика с повышенной вероятностью обнаружения замаскированной цели. Прибор позволяет вести наблюдение за местностью, обнаруживать и распознавать различные объекты в любое время суток, а также в условиях ограниченной видимости. Прибором можно проводить фото- и киносъёмку объектов, измерение дальности и угловых координат до различных объектов, вычислять декартовые координаты объектов, передавать измеренные координаты формализованного типа и фотоснимка объекта по USB каналу потребителю, решать другие задачи.

"Новая разработка института продолжает линейку прицельно-дальномерных устройств. Инновационность ПДУ-5 в том, что он может работать и ночью, и в условиях ограниченной видимости. Для этого прибор оборудовали комбинированным телевизионным, тепловизионным и ночным ЭОП каналами. Для обнаружения и опознавания объектов, в том числе замаскированных, днем есть оптические и тепловизионные каналы наблюдений", - отметил Триголос.

По данным пресс-службы ЦНИИТОЧМАШ, ПДУ-5 на МВТФ "Армия-2020" впервые представлен широкому кругу специалистов.