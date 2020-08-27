"Я летала на вертолетах": афроамериканку пустили на МКС

Чернокожей астронавтке Эпсс разрешили лететь на МКС
Чернокожей астронавтке Джанетт Эппс руководство NASA разрешило стать членом экипажа МКС. Два года назад ей отказали в полете без объяснения причин, что породило слухи о проявлении расизма в NASA.
Астронавт NASA Джанетт Джо Эппс, которая должна была стать первым чернокожим постоянным членом экспедиции на МКС, все-таки отправится на космическую станцию. Объявление об этом сделали представители NASA.
Эппс получила докторскую степень по физике в 1992 году в частном колледже Ле Мойн в Сиракузах, штат Нью - Йорк, после чего она получила магистерскую и докторскую степень в области авиационно-космической техники в 2000 году в Университете Мэриленда. «После завершения магистратуры она более двух лет работала в исследовательской лаборатории, была соавтором нескольких патентов, после чего была нанята в ЦРУ», - говорится в сообщении NASA. В ЦРУ она работала семь лет в качестве офицера технической разведки, после чего в 2009 году была отобрана в отряд космонавтов.
Два года назад несостояшийся полет Эппс на МКС широко обсуждался после того, как решением NASA она была исключена из экипажа миссии на российском корабле «Союз».
Ранее Эппс прошла полную подготовку к полету, в том числе в Звездном городке в России, где учила русский язык. Ее предстоящий полет был знаменателен тем, что она должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на Международной космической станции. В интервью, данном спустя девять месяцев, она заявила, что так и не узнала причину отказа в полете.
Замена астронавтов перед полетами - нормальная практика, однако обычно это происходит по семейным причинам или медицинским показателям. Однко Эппс дала понять тогда, что эти причины не применимы к ее ситуации.
«Я действительно не нашла достаточно информации позднее, и мы по-прежнему пытаемся выяснить, что будет происходить в будущем, - сказала она тогда. При этом она опровергла появившиеся ранее слухи, что запускать в космос ее не хотела российская сторона. «Моя работа с русскими всегда была дружеской, очень теплой на протяжении всей тренировки. Я не могу сказать ничего отрицательного по поводу тренировок там. Поэтому я не стала бы говорить, что русские имеют к этому отношение», - добавила Эппс.
В 2019 году на одной из конференций в Берлине ей задали вопрос, не связывает ли она отказ в полете с проявлением расизма или сексизма.
Причина, по которой Эппс было отказано в первом полете, до сих пор публично не названа. «При назначении астронавтов в полет оценивается ряд факторов, - таков комментарий NASA. - Эти решения носят персональный характер, о которых NASA информацию не дает».
Thank you @JimBridenstine! I'm looking forward to the mission. https://t.co/h2xIJMK1Ef pic.twitter.com/cSRf1SE4cr
- Jeanette J. Epps (@Astro_Jeanette) August 25, 2020
«Я невероятно рада присоединиться к Суни Уильямс и Джошу Кассаде в первой практической миссии Boeing на МКС, - сказала Эппс в коротком видео. - Я летала на вертолетах с Суни и на заднем кресле в учебном самолете T38 с Джошем, с ними обоими прекрасно работать, так что я с нетерпением жду миссию».
Начиная с Гайона Блуфорда, летавшего в 1983 году, в космосе побывало более десятка афроамериканцев, некоторые из них помогали строить саму МКС.
Первым афроамериканским мужчиной, который войдет в состав долговременной экспедиции на МКС, должен стать Виктор Гловер, он отправится на станцию на корабле Crew Dragon осенью этого года.
В отличие от корабля Crew Dragon компании SpaceX, кораблю Starliner только предстоит пройти сертификацию, а до этого ему надо совершить еще один испытательный полет в беспилотном режиме. Первый испытательный полет корабля состоялся в декабре 2019 года. В рамках полета в беспилотном режиме Starliner должен был доставить на Международную космическую станцию грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.
В марте стало известно, что из-за просчетов Boeing декабрьский запуск корабля Starliner мог дважды закончиться аварией. Представитель NASA пояснил, что за время полета произошли два важных программных сбоя. Первый - когда корабль Starliner получил от ракеты Atlas неверный параметр - «время с начала миссии». Это привело к перерасходу топлива и задержке с выходом на нужную орбиту.
Расследование установило, что заблаговременное моделирование поведения корабля и ракеты с момента запуска до стыковки с МКС могло выявить сбой в отсчете времени. Однако инженеры Boeing разбили моделирование на отдельные участки.
Павел Котляр