Войти
Газета.ru

"Я летала на вертолетах": афроамериканку пустили на МКС

305
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Чернокожей астронавтке Эпсс разрешили лететь на МКС

Чернокожей астронавтке Джанетт Эппс руководство NASA разрешило стать членом экипажа МКС. Два года назад ей отказали в полете без объяснения причин, что породило слухи о проявлении расизма в NASA.

Астронавт NASA Джанетт Джо Эппс, которая должна была стать первым чернокожим постоянным членом экспедиции на МКС, все-таки отправится на космическую станцию. Объявление об этом сделали представители NASA.

Планируется, что на станцию Эппс, которой сейчас 49 лет, отправится в 2021 году в составе экипажа пилотируемого корабля Starliner, который еще находится в стадии испытаний. Помимо нее в экипаж шестимесячной экспедиции войдет опытный астронавт NASA Сунита Уильямс и Джош Кассада, опыта полетов в космос пока не имеющий.

Эппс получила докторскую степень по физике в 1992 году в частном колледже Ле Мойн в Сиракузах, штат Нью - Йорк, после чего она получила магистерскую и докторскую степень в области авиационно-космической техники в 2000 году в Университете Мэриленда. «После завершения магистратуры она более двух лет работала в исследовательской лаборатории, была соавтором нескольких патентов, после чего была нанята в ЦРУ», - говорится в сообщении NASA. В ЦРУ она работала семь лет в качестве офицера технической разведки, после чего в 2009 году была отобрана в отряд космонавтов.

Два года назад несостояшийся полет Эппс на МКС широко обсуждался после того, как решением NASA она была исключена из экипажа миссии на российском корабле «Союз».

В начале 2018 года решением NASA Эппс заменили на Серин Ауньон-Ченселлор, причем объяснений этому решению дано не было.

Ранее Эппс прошла полную подготовку к полету, в том числе в Звездном городке в России, где учила русский язык. Ее предстоящий полет был знаменателен тем, что она должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на Международной космической станции. В интервью, данном спустя девять месяцев, она заявила, что так и не узнала причину отказа в полете.

Замена астронавтов перед полетами - нормальная практика, однако обычно это происходит по семейным причинам или медицинским показателям. Однко Эппс дала понять тогда, что эти причины не применимы к ее ситуации.

«Я действительно не нашла достаточно информации позднее, и мы по-прежнему пытаемся выяснить, что будет происходить в будущем, - сказала она тогда. При этом она опровергла появившиеся ранее слухи, что запускать в космос ее не хотела российская сторона. «Моя работа с русскими всегда была дружеской, очень теплой на протяжении всей тренировки. Я не могу сказать ничего отрицательного по поводу тренировок там. Поэтому я не стала бы говорить, что русские имеют к этому отношение», - добавила Эппс.

В 2019 году на одной из конференций в Берлине ей задали вопрос, не связывает ли она отказ в полете с проявлением расизма или сексизма.

«На самом деле нет времени думать о сексизме и расизме и тому подобном, поскольку мы должны работать. Но если это играет роль, то мешает миссии... Причина это или нет, я не могу рассуждать о том, что думают люди», - ответила астронавт.

Причина, по которой Эппс было отказано в первом полете, до сих пор публично не названа. «При назначении астронавтов в полет оценивается ряд факторов, - таков комментарий NASA. - Эти решения носят персональный характер, о которых NASA информацию не дает».


«Я невероятно рада присоединиться к Суни Уильямс и Джошу Кассаде в первой практической миссии Boeing на МКС, - сказала Эппс в коротком видео. - Я летала на вертолетах с Суни и на заднем кресле в учебном самолете T38 с Джошем, с ними обоими прекрасно работать, так что я с нетерпением жду миссию».

Начиная с Гайона Блуфорда, летавшего в 1983 году, в космосе побывало более десятка афроамериканцев, некоторые из них помогали строить саму МКС.

Однако ни один чернокожий астронавт не имел возможности жить и работать на околоземной орбите в течение длительного периода, хотя с 2000 года на МКС успело побывать свыше двухсот астронавтов и космонавтов.

Первым афроамериканским мужчиной, который войдет в состав долговременной экспедиции на МКС, должен стать Виктор Гловер, он отправится на станцию на корабле Crew Dragon осенью этого года.

В отличие от корабля Crew Dragon компании SpaceX, кораблю Starliner только предстоит пройти сертификацию, а до этого ему надо совершить еще один испытательный полет в беспилотном режиме. Первый испытательный полет корабля состоялся в декабре 2019 года. В рамках полета в беспилотном режиме Starliner должен был доставить на Международную космическую станцию грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.

В марте стало известно, что из-за просчетов Boeing декабрьский запуск корабля Starliner мог дважды закончиться аварией. Представитель NASA пояснил, что за время полета произошли два важных программных сбоя. Первый - когда корабль Starliner получил от ракеты Atlas неверный параметр - «время с начала миссии». Это привело к перерасходу топлива и задержке с выходом на нужную орбиту.

Расследование установило, что заблаговременное моделирование поведения корабля и ракеты с момента запуска до стыковки с МКС могло выявить сбой в отсчете времени. Однако инженеры Boeing разбили моделирование на отдельные участки.


Павел Котляр

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
30.12.2019
Свободное падение
02.09.2019
Европа использует Россию как подстраховку от США
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
31.03.2015
США и Россия: совместная годовая миссия на МКС ("Space", США)
12.10.2007
Полет первого малайзийского космонавта стал возможен благодаря контракту "Рособоронэкспорта" - пресс-служба
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку