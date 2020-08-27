"Я летала на вертолетах": афроамериканку пустили на МКС

Чернокожей астронавтке Эпсс разрешили лететь на МКС

Чернокожей астронавтке Джанетт Эппс руководство NASA разрешило стать членом экипажа МКС. Два года назад ей отказали в полете без объяснения причин, что породило слухи о проявлении расизма в NASA.

Астронавт NASA Джанетт Джо Эппс, которая должна была стать первым чернокожим постоянным членом экспедиции на МКС, все-таки отправится на космическую станцию. Объявление об этом сделали представители NASA.

Планируется, что на станцию Эппс, которой сейчас 49 лет, отправится в 2021 году в составе экипажа пилотируемого корабля Starliner, который еще находится в стадии испытаний. Помимо нее в экипаж шестимесячной экспедиции войдет опытный астронавт NASA Сунита Уильямс и Джош Кассада, опыта полетов в космос пока не имеющий.

Эппс получила докторскую степень по физике в 1992 году в частном колледже Ле Мойн в Сиракузах, штат Нью - Йорк, после чего она получила магистерскую и докторскую степень в области авиационно-космической техники в 2000 году в Университете Мэриленда. «После завершения магистратуры она более двух лет работала в исследовательской лаборатории, была соавтором нескольких патентов, после чего была нанята в ЦРУ», - говорится в сообщении NASA. В ЦРУ она работала семь лет в качестве офицера технической разведки, после чего в 2009 году была отобрана в отряд космонавтов.

Два года назад несостояшийся полет Эппс на МКС широко обсуждался после того, как решением NASA она была исключена из экипажа миссии на российском корабле «Союз».

В начале 2018 года решением NASA Эппс заменили на Серин Ауньон-Ченселлор, причем объяснений этому решению дано не было.

Ранее Эппс прошла полную подготовку к полету, в том числе в Звездном городке в России, где учила русский язык. Ее предстоящий полет был знаменателен тем, что она должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на Международной космической станции. В интервью, данном спустя девять месяцев, она заявила, что так и не узнала причину отказа в полете.

Замена астронавтов перед полетами - нормальная практика, однако обычно это происходит по семейным причинам или медицинским показателям. Однко Эппс дала понять тогда, что эти причины не применимы к ее ситуации.

«Я действительно не нашла достаточно информации позднее, и мы по-прежнему пытаемся выяснить, что будет происходить в будущем, - сказала она тогда. При этом она опровергла появившиеся ранее слухи, что запускать в космос ее не хотела российская сторона. «Моя работа с русскими всегда была дружеской, очень теплой на протяжении всей тренировки. Я не могу сказать ничего отрицательного по поводу тренировок там. Поэтому я не стала бы говорить, что русские имеют к этому отношение», - добавила Эппс.

В 2019 году на одной из конференций в Берлине ей задали вопрос, не связывает ли она отказ в полете с проявлением расизма или сексизма.

«На самом деле нет времени думать о сексизме и расизме и тому подобном, поскольку мы должны работать. Но если это играет роль, то мешает миссии... Причина это или нет, я не могу рассуждать о том, что думают люди», - ответила астронавт.

Причина, по которой Эппс было отказано в первом полете, до сих пор публично не названа. «При назначении астронавтов в полет оценивается ряд факторов, - таков комментарий NASA. - Эти решения носят персональный характер, о которых NASA информацию не дает».

«Я невероятно рада присоединиться к Суни Уильямс и Джошу Кассаде в первой практической миссии Boeing на МКС, - сказала Эппс в коротком видео. - Я летала на вертолетах с Суни и на заднем кресле в учебном самолете T38 с Джошем, с ними обоими прекрасно работать, так что я с нетерпением жду миссию».

Начиная с Гайона Блуфорда, летавшего в 1983 году, в космосе побывало более десятка афроамериканцев, некоторые из них помогали строить саму МКС.

Однако ни один чернокожий астронавт не имел возможности жить и работать на околоземной орбите в течение длительного периода, хотя с 2000 года на МКС успело побывать свыше двухсот астронавтов и космонавтов.

Первым афроамериканским мужчиной, который войдет в состав долговременной экспедиции на МКС, должен стать Виктор Гловер, он отправится на станцию на корабле Crew Dragon осенью этого года.

В отличие от корабля Crew Dragon компании SpaceX, кораблю Starliner только предстоит пройти сертификацию, а до этого ему надо совершить еще один испытательный полет в беспилотном режиме. Первый испытательный полет корабля состоялся в декабре 2019 года. В рамках полета в беспилотном режиме Starliner должен был доставить на Международную космическую станцию грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.

В марте стало известно, что из-за просчетов Boeing декабрьский запуск корабля Starliner мог дважды закончиться аварией. Представитель NASA пояснил, что за время полета произошли два важных программных сбоя. Первый - когда корабль Starliner получил от ракеты Atlas неверный параметр - «время с начала миссии». Это привело к перерасходу топлива и задержке с выходом на нужную орбиту.

Расследование установило, что заблаговременное моделирование поведения корабля и ракеты с момента запуска до стыковки с МКС могло выявить сбой в отсчете времени. Однако инженеры Boeing разбили моделирование на отдельные участки.

Павел Котляр