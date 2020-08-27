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ЦАМТО

Turkish Aerospace поставила дополнительный БЛА "Анка" ВМС Турции

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БЛА Anka
БЛА Anka.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 августа. Турецкая компания Turkish Aerospace 24 августа объявила о поставке командованию ВМС Турции еще одного БЛА большой продолжительности полета "Анка", оснащенного автоматической системой идентификации и РЛС с синтезированной апертурой.

По информации Daily Sabah, сообщение о поставке было опубликовано на странице TAI в Twitter. После данной поставки общее количество БЛА на вооружении турецких сил безопасности достигло 144 ед. В это число входит 110 БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar Makina, 24 БЛА "Анка" (включая четыре, поставленных командованию ВМС). Кроме того, ВС Турции применяют 10 БЛА "Херон", поставленных израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

Как сообщал ЦАМТО, впервые Turkish Aerospace объявила о поставке БЛА "Анка" командованию Военно-морских сил Турции в октябре 2019 года. Согласно размещенному на аккаунте Директората оборонной промышленности Турции (SSB) в Twitter сообщению, в состав этого комплекта вошли три БЛА, наземная станция управления и полезная нагрузка, включая электронно-оптические и инфракрасные камеры, РЛС с синтезированной апертурой для ведения разведки в реальном времени днем и ночью и в сложных метеоусловиях, обнаружения, идентификации и сопровождения целей.

По информации SSB, БЛА "Анка" выполнил первый полет над Средиземным морем в 2018 году. БЛА может применяться для обнаружения, идентификации и сопровождения надводных объектов, а также собирать разведывательные данные о стратегических целях, таких как порты и базы ВМС.

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Страны
Израиль
Турция
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IAI
TAI
Проекты
БПЛА
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