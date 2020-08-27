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Российская газета

В Минске заявили об интересе России к ВПК Беларуси

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ВПК Беларуси, по оценке его руководства, "обладает научно-техническим и инновационным потенциалом, представляющим интерес для российских партнеров". Это было подтверждено 25 августа во время переговоров, которые на полях форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке провел председатель военно-промышленного комитета РБ Дмитрий Пантус.

Деловые встречи у белорусского руководства Госкомвоенпрома состоялись в холдинге "Вертолеты России", в концернах "Уралвагонзавод" и "Алмаз - Антей", уточняет БЕЛТА со ссылкой на его официального представителя Владимира Лавренюка.

При обсуждении совместных проектов, пояснил он, речь шла, в частности, о практическом взаимодействии предприятий белорусской и российской оборонки в интересах совместной разработки, поставки и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники. Оценено состояние, намечены перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере.

Для белорусской делегации, констатировали специалисты, форум "Армия-2020" стал не только удобной площадкой для демонстрации современных и перспективных разработок и технологий, но и показателем того, что отечественный ВПК обладает определенным научно-техническим и инновационным потенциалом.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", накануне представители российского концерна "Алмаз-Антей" и военного ведомства РБ заключили контракты на поставку запчастей и принадлежностей для зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", а также на ремонт ранее поставленных в Беларусь управляемых ракет для ЗРС С-300.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
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