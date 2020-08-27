Завершены приемочные испытания боевого корабля прибрежной зоны LCS-21 ВМС США

ЦАМТО, 26 августа. Корпорация Lockheed Martin сообщила о завершении проходивших на озере Мичиган приемочных испытаний нового боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) (LCS-21) "Миннеаполис - Сент Поль" класса "Фридом".

В ходе испытаний комиссия провела проверку основных систем корабля. Программа включала испытания силовой установки на полной мощности, средств самообороны на обнаружение и поражение надводных и воздушных угроз, оценку маневренности, спуск и подъемом катеров, а также тестирование другого оборудования. После дооснащения оборудованием и доводки в начале следующего года корабль будет передан ВМС США.

LCS-21 "Миннеаполис - Сент Поль" станет 22-м боевым кораблем прибрежной зоны и 11-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах. Закладка киля LCS-21 состоялась 22 февраля 2018 года, спуск на воду прошел 15 июня 2017 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 10 кораблей класса "Фридом". Последним 6 февраля 2020 года командованию ВМС США был передан LCS-19 "Сент-Луис".

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.