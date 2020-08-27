Флотский вариант: чем БМП-3Ф отличается от сухопутной версии

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Курганский машиностроительный завод, входящий в АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех, впервые продемонстрировал БМП-3Ф.

Этот образец бронетехники предназначен для службы в морской пехоте и частях быстрого реагирования. В его конструкцию внесены изменения, которых нет на сухопутном варианте. Например, обращает на себя внимание несколько иначе выглядящая башня, на которой установлены специальные водоотражательные щитки, а также большая телескопическая воздухозаборная труба, помещенная в корме корпуса справа.

Все это позволяет машине уверенно чувствовать себя во время операций на море. Ей не страшны волны в 3 балла, а при уровне волнения в 2 балла она может вести точный огонь из имеющихся 100 и 30-мм орудий и трех 7,62-мм пулеметов. Благодаря водометным движителям, скорость передвижения может достигать 10 км/ч.

Время нахождения в воде - 7 часов. При этом 450-сильный многотопливный дизельный двигатель УТД-29Т все это время способен работать без выключения.

На суше этот "флотский" вариант также обладает высокими характеристиками подвижности: максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, а по грунтовым дорогам - 45 км/ч.

При движении задним ходом "тройка" может развивать скорость до 20 км/ч. Это позволяет ей эффективно участвовать в так называемых "огневых каруселях": выезжать на позицию, поражать противника и в безопасную зону, не совершая разворот.

Экипаж машины - три человека: механик-водитель, наводчик-оператор, командир. В десантном отделении помещаются еще семь человек. Полная боевая масса достигает 18 500 кг.

Высокие качества БМП-3Ф уже оценили бойцы корпуса морской пехоты Индонезии, принявшие на вооружение такую российскую технику.

Напомним, "Курганмашзавод" также привез на "Армию-2020" новейшую БМП "Манул" и глубоко модернизированную боевую машину пехоты второго поколения.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев