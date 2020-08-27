Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink предложили ограничить 600 км

Таким образом можно будет уменьшить их вред для наблюдательной астрономии

ТАСС, 26 августа. Негативное влияние группировок спутников на астрономические наблюдения можно уменьшить, если ограничить орбиты таких аппаратов высотой 600 км. К такому выводу пришли ведущие астрономы мира, отчет которых опубликовало Американское астрономическое общество (AAS).

"Если спутники будут оставаться на высоте до 600 километров, их негативное влияние на астрономические наблюдения в самые темные часы ночи будет ограничено. С другой стороны, если они будут расположены выше - к примеру, на высоте в 1 200 километров, как это планирует сделать компания OneWeb, - то тогда они будут видны всю ночь летом и почти всю ночь зимой. Это крайне негативно повлияет на работу самых продвинутых оптических обсерваторий и будет мешать наблюдениям астрономов-любителей", - пишут ученые.

Спутники Starlink компании SpaceX, а также аналогичные группировки, которые планируют запускать несколько стартапов, предназначены для того, чтобы обеспечить население Земли дешевым высокоскоростным интернетом. Однако у них есть и недостатки: из-за высокой отражающей способности эти объекты мешают астрономам с Земли.

В связи с этим ученые создали рабочую группу SATCON1 (Satellite Constellations 1, спутниковая группировка 1), которая должна была изучить, как именно такие спутники повлияют на условия для наблюдательной астрономии. Первый отчет эта группа опубликовала на сайте AAS/

Проанализировав данные за прошлый и текущий год, астрономы всесторонне изучили влияние спутниковых группировок на разные типы астрономических наблюдений и подготовили десять рекомендаций, которые помогут производителям подобных аппаратов и самим астрономам минимизировать их влияние на работу телескопов.

В частности, эксперты пришли к выводу, что сильнее всего спутниковые группировки повлияют на работу обзорных телескопов с широким полем зрения, а также будут постоянно мешать астрономическим наблюдениям, которые проводятся во время сумерек. Среди них - проекты по поиску опасных астероидов, объектов на окраинах Солнечной системы и видимых вспышек в тех точках, где были зафиксированы всплески гравитационных волн.

Так как вряд ли кто-то перестанет запускать такие аппараты, участники SATCON1 предложили компромиссное решение: ограничить высоту их полета, чтобы минимизировать время, когда такие аппараты будут видны на ночном небе. Вдобавок они хотят вместе с разработчиками подобных группировок создать системы навигации, которые позволили бы поворачивать зонды, а также разработать новые покрытия для их корпусов и специальные экраны, которые будут мешать свету Солнца отражаться от их поверхности в сторону Земли. Результаты этой работы ученые планируют опубликовать в следующем году, в рамках проекта SATCON2.

О Starlink

Первые планы по запуску спутников Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети высокоскоростной связи, SpaceX озвучила еще в январе 2015 года. В соответствии с этими планами, американский космический стартап должен был запустить и вывести на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, которые работали бы на разных длинах волн. В конце 2019 года планы компании расширились до еще 30 тысяч спутников.

Эти идеи обеспокоили как представителей космической индустрии, так и астрономов. После запуска первых аппаратов серии Международный астрономический союз (МАС) и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать астрономическим наблюдениям и усиливать световое загрязнение неба.

Эти опасения подтвердились во время последующих наблюдений и после запуска второй партии зондов Starlink, которые не были оснащены специальным светопоглощающим покрытием, которое предположительно разрабатывают специалисты SpaceX. Как сообщили европейские астрономы, эти аппараты помешали работе прибора DECam, предназначенного для поисков следов темной энергии.

Первый аппарат Starlink с защитным покрытием, получивший название DarkSat, вывели на орбиту в начале января. Сейчас специалисты МАС и независимые астрономы наблюдают за ним, оценивая уровень опасности подобных спутников связи для астрономических наблюдений.