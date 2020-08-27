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Российская система ПВО способна ввести в «резонанс» гипероружие врага

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Источник изображения: vpk-news.ru

На проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2020» представлен макет уникальной системы ПВО-ПРО «Резонанс-НЭ».

Радиолокационный комплекс способен обнаруживать и сопровождать самые сложные типы воздушных целей — самолёты-невидимки, крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. Максимальная дальность действия станции — 1100 км. В настоящее время она несёт боевое дежурство в Арктике и успешно эксплуатируется за рубежом. Особенность отечественной системы заключается в применении технологий искусственного интеллекта и метода, который значительно увеличивает показатель эффективной отражающей поверхности воздушных объектов. 

Как отмечают эксперты, «Резонанс-НЭ» имеет большое значение для обеспечения обороноспособности России, особенно с учётом планов других стран по разработке гиперзвукового оружия.

Разработчиком этой системы ПВО-ПРО является ЗАО НИЦ «Резонанс» (Москва). В западной классификации столичная РЛС относится к типу Early Warning Radar Complex — радиолокационный комплекс дальнего обнаружения.

Детище московских специалистов способно обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным объектам на дальности до 600 км, по высоте — до 100 км. Помимо большой дальности мониторинга воздушной обстановки, к основным преимуществам «Резонанса-НЭ» разработчик относит высокую помехозащищённость, точное определение количества целей, надёжность, значительный ресурс непрерывной работы, модульность построения аппаратуры.

Кроме того, сообщает РТ, РЛС обладает функцией одновременного сопряжения с аппаратурой командных пунктов и автоматизированными системами управления (АСУ) средствами ПВО, в частности с комплексом «Поляна-Д4М1».

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Страны
Россия
Продукция
Поляна-Д4
Проекты
AI
Арктика
АРМИ-20XX
ГЗЛА
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