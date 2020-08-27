Свыше 40 предприятий Москвы принимают участие в форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который проходит с 23 по 29 августа 2020 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"В общей сложности на территории Москвы работают свыше 300 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, организаций и объединений, включенных в оборонно-промышленный комплекс страны. Они поставляют передовые решения в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики и других направлений. Участие в выставке поможет компаниям выйти на новые перспективные рынки, в том числе международные", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что на форуме компании представят последние разработки не только военного, но и гражданского назначения.

"К примеру, среди участников – государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Помимо своих разработок для космоса, компания представляет на выставке барокамеры, предназначенные для взрослых пациентов, а также отдельные модели для новорожденных и детей от года. Это оборудование используют для насыщения кислородом крови пациента под высоким давлением, что позволяет, по последним данным, в том числе восстановить функции легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Объединенная авиастроительная корпорация представит различные модели авиационной техники на нескольких площадках форума в интерактивном формате и в статической экспозиции", – рассказал Прохоров.

Также, по данным пресс-службы, свою продукцию на форуме представят пять компаний, базирующихся на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Это компании по производству мобильного медицинского оборудования, специальных роботов, оборудования для систем спутниковой связи и систем наведения, спецкомпьютеров с высокой степенью защиты, дешифраторов и тепловизоров. Всего на территории технополиса разработками и выпуском инновационной продукции для ОПК занимаются сегодня более 20 компаний.