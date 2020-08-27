В ОДКБ обсудили вопросы обеспечения войск при решении задач коллективной безопасности

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Консультации по согласованию проекта соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности состоялись в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

"Документ разрабатывается в целях правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в среду.

Консультации прошли в режиме видеоконференции, в них наряду с представителями оборонных ведомств участвовали специалисты министерств иностранных дел и здравоохранения, говорится в пресс-релизе.

"С учётом предложений, высказанных в ходе консультаций, Объединенный штаб ОДКБ и Секретариат Организации доработают проект соглашения и направят его на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ", - сказано в сообщении.