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Российская газета

В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

На авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре построят многоцелевые сверхманевренные истребители поколения "4++" Су-35С.

Заказчиком выступило Министерство обороны РФ, которое заключило контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Договор заключен в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Строительство техники запланировано с 2021 по 2025 год.

"Мы благодарны коллегам из Минобороны за оперативную реализацию схемы опережающего финансирования по поручению президента. Подписанные контракты увеличат загрузку по всей цепочке кооперации. А Воздушно-космические силы с опережением получат современные авиационные комплексы" - приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Юрия Слюсаря.


Артем Красиков (Хабаровск)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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