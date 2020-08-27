В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны

На авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре построят многоцелевые сверхманевренные истребители поколения "4++" Су-35С.

Заказчиком выступило Министерство обороны РФ, которое заключило контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Договор заключен в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Строительство техники запланировано с 2021 по 2025 год.

"Мы благодарны коллегам из Минобороны за оперативную реализацию схемы опережающего финансирования по поручению президента. Подписанные контракты увеличат загрузку по всей цепочке кооперации. А Воздушно-космические силы с опережением получат современные авиационные комплексы" - приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Юрия Слюсаря.

Артем Красиков (Хабаровск)