Войти
Российская газета

"Бог сухопутной войны": Российскую САУ "Мальва" высоко оценили в Китае

352
0
0
Источник изображения: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com

Улучшенная маневренность и жизнеспособность самоходной артиллерийской установки "Мальва" сделали из нее более совершенное средство поддержки на поле боя. "Богом сухопутной войны" называет 152-мм российскую гаубицу китайское издание "Жэньминь жибао".

Перевод статьи приводит "ИноСМИ". Принятие на вооружение САУ "Мальва" станет большим достижением российской артиллерии: кроме живучести гаубица обладает лучшими реакциями в экстремальных ситуациях.

Маневренность - главное преимущество новой 2С43, пишет издание. Благодаря колесному шасси для нее достаточно наличия проходимой дороги с твердым покрытием. Время перехода в боевой режим не превышает минуты, причем перемещение и заряжание снаряда может происходить автономно. Гаубица способна быстро развернуться на 180 градусов, в случае если противник переместился к ней за спину, и мгновенно отреагировать.

Использование гаубицы 2А64 удешевляет производство установки. САУ обладает достаточно малым весом, поэтому ее можно перевозить транспортными самолетами вроде Ил-76 или Ан-124. Благодаря "Мальве" российская армия сможет чувствовать себя еще более уверенно во время локальных конфликтов, заключает издание, а также хорошо выступить на международном рынке вооружения.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-76
Похожие новости
07.05.2020
The American Interest (США): гамбит Кремля в условиях коронавируса
15.06.2017
В Воронеж прилетят ПАК ФА
04.09.2013
Украина найдёт западного партнёра для Ан-70, если Россия откажется от проекта
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
18.08.2011
ОАК планирует занять к 2025 году более четверти мирового рынка транспортных самолетов
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку