"Бог сухопутной войны": Российскую САУ "Мальва" высоко оценили в Китае

Улучшенная маневренность и жизнеспособность самоходной артиллерийской установки "Мальва" сделали из нее более совершенное средство поддержки на поле боя. "Богом сухопутной войны" называет 152-мм российскую гаубицу китайское издание "Жэньминь жибао".

Перевод статьи приводит "ИноСМИ". Принятие на вооружение САУ "Мальва" станет большим достижением российской артиллерии: кроме живучести гаубица обладает лучшими реакциями в экстремальных ситуациях.

Маневренность - главное преимущество новой 2С43, пишет издание. Благодаря колесному шасси для нее достаточно наличия проходимой дороги с твердым покрытием. Время перехода в боевой режим не превышает минуты, причем перемещение и заряжание снаряда может происходить автономно. Гаубица способна быстро развернуться на 180 градусов, в случае если противник переместился к ней за спину, и мгновенно отреагировать.

Использование гаубицы 2А64 удешевляет производство установки. САУ обладает достаточно малым весом, поэтому ее можно перевозить транспортными самолетами вроде Ил-76 или Ан-124. Благодаря "Мальве" российская армия сможет чувствовать себя еще более уверенно во время локальных конфликтов, заключает издание, а также хорошо выступить на международном рынке вооружения.

Майя Бирюкова