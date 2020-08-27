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Российская газета

Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом

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Источник изображения: rg.ru

Усовершенствованную версию "Ночного охотника" испытали ракетной атакой.

Модернизированный вертолет Ми-28НМ в процессе государственных испытаний подвергли ракетной атаке с земли. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Герой России Сергей Маслов. Он пояснил, что обстрел позволяет проверить работу бортового комплекса обороны.

Модернизация вертолета Ми-28Н началась в 2009 году. В ходе работы конструкторы ориентировались на Ми-28УБ. В частности у него была позаимствована система двойного управления. Также машина получила новые более мощные двигатели, современную прицельно-навигационную систему. Учли разработчики и сирийский боевой опыт "Ночного охотника".

В прошлом году Минобороны РФ подписало контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
Минoбороны РФ
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