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Российская газета

Пистолет-пулемет ППК-20 показали на видео

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На военно-техническом форуме "Армия-2020" представили пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20).

При его разработке за основу был взят пистолет-пулемет "Витязь-СН", принятый на вооружение в 2005 году. Его используют спецподразделения МВД, ФСБ и ФСО России. В ходе создания ППК-20 были учтены замечания, выявленные при серийном изготовлении "Витязя", сообщает "Калашников.Media".

Новый пистолет-пулемет имеет тот же калибр 9х19 миллиметров и емкость магазина в 30 патронов. При этом ППК-20 гораздо более эргономичный и надежный. Предусмотрены шестипозиционный телескопический приклад (складывается влево), дополнительная полочка на переводчике режимов огня, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки, справа и снизу на цевье. Также пистолет-пулемет оснащен щелевым пламегасителем с байонетным креплением прибора малошумной стрельбы.

В комплект входит сумка из материала с цифровой маскирующей окраской, она нужна для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки.

Как уже писала "РГ", испытания ППК-20 успешно завершились в конце июля текущего года, на данный момент изделие признано годным для серийного производства.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витязь-СН
ПКМ
Проекты
АРМИ-20XX
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