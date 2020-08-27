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Российская газета

Американских летчиков готовят к войне с Россией и Китаем

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Источник изображения: flickr.com/US Air Force

В США начал работу новый учебный центр для подготовки пилотов к боевым действиям против Китая и России. Обучение предполагает виртуальный формат, поскольку, как пишет портал Military.com, "у военно-воздушных сил нет достаточного числа самолетов и полигона для тренировок боестолкновений с изощренным противником".

Центр организован на авиабазе Неллис в штате Невада, где ежегодно проводят учения Red Flag с участием летных составов и наземных служб Соединенных Штатов и их союзников.

- Для объединенных сил недостаточно места, чтобы проводить вживую боевые тренировки с имитацией плотности угроз, которые могут создать Китай или Россия. Поэтому мы приняли решение собрать максимальное количество данных из реальной среды и переместить их в виртуальный мир с сохранением масштаба, чтобы тестирование было наиболее достоверным, - пояснил руководитель учебного центра, генерал-майор Чак Коркоран.

Основную часть учебной площадки займут тренажеры F-15E Strike Eagle. В ближайшее время здесь оборудуют также помещения с симуляторами F-35 Joint Strike Fighter, F-22 Raptor и F-16 Fighting Falcon.

По словам командира одной из учебных эскадрилий, летчика-испытателя F-35 Криса Дункана, в центре можно смоделировать любой из потенциальных конфликтов в мире.

- Мы сможет проверить тактику и приемы, которые невозможно отработать в реальной среде. Кроме того, в центре возможно добавлять самолеты поддержки или самолеты союзников-участников Red Flag, чтобы они находились в одном воздушном пространстве. То есть к тренировкам смогут присоединиться и пилоты из других стран, - сказал офицер.

В перспективе командование центра планирует объединить их виртуальное пространство с государственным комплексом, где испытываются авиационные системы пятого поколения.


Тимур Алимов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
Проекты
Военные учения
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