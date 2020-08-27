Натовских шпионов привлекла активность черноморских подлодок

Самолеты авиразведки британских ВВС проявили большую активность в небе над акваторией Черного моря. Как выяснилось позже, их особое внимание было сосредоточено на Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота России, где начались совместные учения бригады подводных лодок и смешанного авиационного полка морской авиации.

По данным мониторингового портала PlaneRadar, разведывательный полет выполняли сразу два самолета-шпиона RC-135W и Sentinel R.1.

По информации пресс-службы Южного военного округа, учение проходят в нескольких морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря. Перед противолодочными силами морской авиации поставлена задача выполнять поиск субмарины условного противника при различных данных исходной обстановки, которые будут ежедневно меняться на протяжении всего периода учения.

«Основным способом выполнения поставленных задач будет использование опускаемой гидроакустической станции (ГАС) для обнаружения подводных лодок», - уточнили в военном ведомстве.

В учениях от морской авиации задействованы экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ и самолётов-амфибий Бе-12. Обозначение условного противника в ходе учения имитирует экипаж дизель-электрической подводной лодки Б-271 «Колпино» (проекта 636.3"Варшавянка»).