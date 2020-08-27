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WarSpot

Танки больше не нужны?

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны Великобритании предложило радикальный план «модернизации» вооружённых сил. Вчера, 25 августа, газета The Times сообщила о том, что британской армии предложено полностью отказаться от танков и устаревших бронетранспортеров.

Правительство рассматривает спорную идею, поскольку стоимость обновления стареющего парка бронетехники, состоящего из 227 танков Challenger 2 и 388 машин Warrior, существенно возросла. В Минобороны предложили законсервировать эту технику и освободившиеся финансы перенаправить на «технологии войны XXI века» — кибербезопасность, космос и другие передовые разработки.

Танки Challenger 2

Источник изображения: thetimes.co.uk

Планы по сокращению численности танков в Великобритании озвучивались ещё в 2016 году. Тогда предлагалось сократить численность этого типа бронетехники на треть путём перевооружения одного из трёх своих бронетанковых подразделений: вместо танков Challenger 2 оно получило бы новые бронетранспортёры Ajax. Таким образом, общая численность танков в британской армии снизилась бы с 227 до 170 единиц. При этом только 112 танков должны были нести боевое дежурство.

Приверженцы отказа от танков приводят доводы о том, что современный характер боевых действий и методы их ведения сильно изменились, и тяжёлая бронетехника не подходит для новых условий. Противники такого решения указывают, что даже отказ от танков не закроет «чёрную дыру» в бюджете Минобороны, а кроме того, оставит страну без возможности ближнего боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Проекты
Кибербезопасность
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