В Совфеде назвали истинную причину выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку он мешал американцам добиться одностороннего преимущества над РФ, что и признали американские власти, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Америка покинула вредный договор (имеется в виду ДРСМД - Косачев), чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", - написал сенатор в Facebook.

По его словам, впервые признано то, о чем говорила все время Россия и что "безмолвно проглотили" союзники США по НАТО: "Договор о ракетах средней и меньшей дальности мешал американцам, поскольку не позволял добиться одностороннего военного преимущества над Россией (а как иначе можно сдержать "агрессию"?)".

"Вот уж воистину: если хочешь узнать планы американцев - посмотри, в чем они обвиняют Россию. В нарушении ДРСМД и ДОНа - вышли из ДРСМД и ДОНа. Во вмешательстве в американские выборы - вмешиваются во внутренние дела любых неугодных государств бесцеремонно и только в собственных интересах. В причастности к киберпреступлениям - до 75% всех кибератак в мире управляются из США", - отметил Косачев.

"И так везде. Что там на очереди?" - заключил сенатор.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.