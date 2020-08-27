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РИА Новости

"Иллюзий питать не стоит". Военный эксперт о планах США по созданию ракет

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Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания "российской агрессии", заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания "российской агрессии", заявил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая перед участниками предвыборного съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля, он рассказал о достижениях президента Дональда Трампа в области обороны.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", – приводит слова Помпео газета "Коммерсант".

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения.

Уже 21 августа того же года Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что американцы давно взяли курс на развитие потенциала ракет средней дальности, поэтому они отказались от договора.

"Создавали они этот потенциал несколько лет, испытывали его, поэтому сейчас для них каких-то проблем развертывания нет – ни технических, ни промышленных. Они два завода построили, чтобы производить, кстати, уже испытанные ракеты. Пройдут войсковые испытания, и будут в достаточно большом количестве эти ракеты штамповаться. Надо понимать, что крылатые ракеты средней дальности, повышенной дальности и аэробаллистические ракеты – это все то, что будет американцами производиться и готовиться для ограниченной, локальной войны на театре военных действий в Юго-Восточной Азии и в Европе. Поэтому здесь иллюзий питать не стоит. Это их стратегические замыслы. Под них они подтягивают потенциал, который будут развертывать в массовом количестве. Думаю, речь идет о возможности развернуть десять тысяч таких ракет", – сказал Алексей Подберезкин.
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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
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