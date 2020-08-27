"Иллюзий питать не стоит". Военный эксперт о планах США по созданию ракет

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания "российской агрессии", заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания "российской агрессии", заявил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая перед участниками предвыборного съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля, он рассказал о достижениях президента Дональда Трампа в области обороны.
"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии", – приводит слова Помпео газета "Коммерсант".
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения.
Уже 21 августа того же года Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что американцы давно взяли курс на развитие потенциала ракет средней дальности, поэтому они отказались от договора.