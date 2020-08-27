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Интерфакс-АВН

Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по уничтожению подводных диверсантов

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Боевые пловцы
Боевые пловцы.
Источник изображения: РИА Новости/Олег Ласточкин

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Противодиверсионные учения провели боевые пловцы отряда специального назначения в пункте базирования кораблей Новороссийской военной-морской базы, сообщил в среду Черноморский флот (ЧФ).

"По замыслу учений морякам предстояло предотвратить проведение диверсий подводными диверсионными группами условного противника как в пунктах базирования кораблей, так и на береговых объектах НВМБ", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Все попытки проникновения и проноса условными диверсионными группами макетов взрывных устройств к объектам базы были предотвращены, информирует штаб ЧФ.

По его данным, боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника выполнили водолазные спуски на различные глубины с борта катеров. Они осмотрели днища и винто-рулевые группы кораблей на предмет обнаружения закладок взрывных устройств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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