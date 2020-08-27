На ударном вертолете Ми-28НМ начали испытывать новые виды оружия

Испытания новых видов управляемого вооружения начались на вертолете Ми-28НМ в рамках госиспытаний. Об этом в среду, 26 августа, рассказал начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России»), Герой России Сергей Маслов.

По его словам, в новых вооружениях значительно увеличили дальность поражения объектов в воздухе и на земле. Также испытания проходит новый бортовой комплекс обороны, обеспечивающий сохранение жизни экипажу и боевой машине.

В настоящее время испытано примерно две трети из всех вооружений. «Улучшаем характеристики, увеличиваем диапазон боевого применения, чтобы обеспечить экипажу возможность работать по целям, не входя в зону ПВО», — цитирует летчика «РИА Новости».

Ранее в августе стало известно, что опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал эту версию вертолета «более совершенной и надежной боевой техникой».

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил