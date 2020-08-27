В "Технодинамике" изучают возможность создания "невидимого" парашюта

Эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Работы по созданию парашютов, незаметных для приборов ночного видения, ведутся сейчас в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2020" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков.

"Влияние химического напыления, делающего парашют невидимым для приборов ночного видения, на физические свойства основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп парашютных систем, а соответственно, и возможность их применения при изготовлении материалов для куполов парашютных систем, сейчас изучается", - сказал он.

Насенков пояснил, что эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей. Уже сейчас существуют образцы материалов для изготовления ранцев парашютных систем, которые будут незаметными для приборов ночного видения.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около 100 стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.