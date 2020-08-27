Войти
ТАСС

В "Технодинамике" изучают возможность создания "невидимого" парашюта

232
0
0
Игорь Насенков
Игорь Насенков.
Источник изображения: © Пресс-служба "Технодинамики"

Эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Работы по созданию парашютов, незаметных для приборов ночного видения, ведутся сейчас в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2020" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков.

"Влияние химического напыления, делающего парашют невидимым для приборов ночного видения, на физические свойства основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп парашютных систем, а соответственно, и возможность их применения при изготовлении материалов для куполов парашютных систем, сейчас изучается", - сказал он.

Насенков пояснил, что эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей. Уже сейчас существуют образцы материалов для изготовления ранцев парашютных систем, которые будут незаметными для приборов ночного видения.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около 100 стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
06.04.2018
Об участии в выставке HeliRussia 2018 заявили 20 предприятий ОПК
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
07.09.2016
На "Армии-2016" представили прототип нового шасси для истребителей
05.12.2014
В Подмосковье появится уникальный комплекс для демонстрации последних достижений военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку