Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ

Омский завод транспортного машиностроения и Министерство обороны РФ заключили на форуме "Армия-2020" контракт о ремонте и модернизации более полусотни танков Т-80 до новейшей версии Т-80БВМ.

- Это позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машин, - отметили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", в который входит "Омсктрансмаш".

Новейшая версия "летающего танка" Т-80 впервые представлена на форуме. Машина снабжена динамической защитой нового поколения - ее модули размещены в том числе и в мягких мешках по бортам машины, - способной противостоять как кумулятивным, так и подкалиберным боеприпасам. Корма танка прикрыта противокумулятивными экранами.

1250-сильный газотурбинный двигатель разгоняет 46-тонный танк до 80 километров в час. Боекомплект пушки увеличен до 45 снарядов. Т-80 разработан на "Омсктрансмаше". Главным отличием машины является многотопливный газотурбинный двигатель, способный устойчиво работать в Арктике.

Антон Валагин