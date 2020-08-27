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Российская газета

Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ

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Источник изображения: rg.ru

Омский завод транспортного машиностроения и Министерство обороны РФ заключили на форуме "Армия-2020" контракт о ремонте и модернизации более полусотни танков Т-80 до новейшей версии Т-80БВМ.

- Это позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машин, - отметили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", в который входит "Омсктрансмаш".

Новейшая версия "летающего танка" Т-80 впервые представлена на форуме. Машина снабжена динамической защитой нового поколения - ее модули размещены в том числе и в мягких мешках по бортам машины, - способной противостоять как кумулятивным, так и подкалиберным боеприпасам. Корма танка прикрыта противокумулятивными экранами.

1250-сильный газотурбинный двигатель разгоняет 46-тонный танк до 80 километров в час. Боекомплект пушки увеличен до 45 снарядов. Т-80 разработан на "Омсктрансмаше". Главным отличием машины является многотопливный газотурбинный двигатель, способный устойчиво работать в Арктике.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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