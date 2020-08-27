Войти
Российская газета

Российская РЛС в Иране засекла F-35

401
0
0
Российская РЛС "Струна-1"
Российская РЛС "Струна-1".
Источник изображения: rg.ru

Купленный Ираном в России радиолокационный комплекс "Резонанс-НЭ" засек и взял на сопровождение истребители ВВС США F-35, приближавшиеся в боевом режиме к границам страны.

- Это произошло в начале 2020 года после известных событий. Станция обнаружила и устойчиво сопровождала F-35. Только благодаря тому, что персонал РЛС передал открытым текстом информацию о маршрутах истребителей - подтверждая, что видит их, - противная сторона не совершила непоправимых действий, способных привести к большой войне, - рассказал ТАСС заместитель генерального директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин.

8 января 2020 года Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Акция стала ответом на ракетный удар Вашингтона, в результате которого погиб генерал "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани.

"Резонанс-НЭ" - экспортный вариант стационарного радара ПВО с фазированной антенной решеткой, работающего в метровом диапазоне. Комплекс обнаруживает любые воздушные цели - в том числе выполненные по технологии стелс и гиперзвуковые, - в радиусе 600 километров (баллистические ракеты - до 1100 км). Станция способна одновременно сопровождать до 500 целей. Один "Резонанс" сканирует сектор в 60 градусов по азимуту, для установления кругового обзора необходимы шесть РЛС.

Армия России приняла радар на вооружение в 2015 году, два "Резонанса" работают в Арктике. Тогда же Иран приобрел и поставил на боевое дежурство две РЛС кругового обзора. В 2018 году один комплекс приобрел Египет.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
Арктика
ГЗЛА
Похожие новости
03.02.2020
Минобороны США перекроит свою военную карту
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
24.12.2015
Александр Якунин: К 2020 году доля цифровых средств связи в армии составит 70%
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку