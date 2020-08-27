Российская РЛС в Иране засекла F-35

Купленный Ираном в России радиолокационный комплекс "Резонанс-НЭ" засек и взял на сопровождение истребители ВВС США F-35, приближавшиеся в боевом режиме к границам страны.

- Это произошло в начале 2020 года после известных событий. Станция обнаружила и устойчиво сопровождала F-35. Только благодаря тому, что персонал РЛС передал открытым текстом информацию о маршрутах истребителей - подтверждая, что видит их, - противная сторона не совершила непоправимых действий, способных привести к большой войне, - рассказал ТАСС заместитель генерального директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин.

8 января 2020 года Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Акция стала ответом на ракетный удар Вашингтона, в результате которого погиб генерал "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани.

"Резонанс-НЭ" - экспортный вариант стационарного радара ПВО с фазированной антенной решеткой, работающего в метровом диапазоне. Комплекс обнаруживает любые воздушные цели - в том числе выполненные по технологии стелс и гиперзвуковые, - в радиусе 600 километров (баллистические ракеты - до 1100 км). Станция способна одновременно сопровождать до 500 целей. Один "Резонанс" сканирует сектор в 60 градусов по азимуту, для установления кругового обзора необходимы шесть РЛС.

Армия России приняла радар на вооружение в 2015 году, два "Резонанса" работают в Арктике. Тогда же Иран приобрел и поставил на боевое дежурство две РЛС кругового обзора. В 2018 году один комплекс приобрел Египет.

Антон Валагин