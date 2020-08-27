Войти
ЦАМТО

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

225
0
0
ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

ЦАМТО, 26 августа. Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг, передает "РИА Новости".

Поддержали США только 2 из 15 стран (Доминиканская Республика и сами США).

Как напоминает агентство, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

Представители Москвы запросили заседание для обсуждения этой ситуации. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что планы США по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество противостоять давлению на Вашингтон по этому вопросу.

Франция, Германия, Великобритания, Китай и ЮАР в числе прочих также прямо заявили, что США не могут действовать таким образом, так как вышли из СВПД в 2018 году и не являются участниками сделки.

Как отмечает "РИА Новости", резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Она рассчитана на десять лет. Согласно документу, в случае нарушений Иран сможет избежать санкций только после принятия соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против, ограничения автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

В июле 2015 года Тегеран и "Шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза, США и Евросоюза.

Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения организации. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
ЮАР
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
12.05.2020
Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
22.07.2015
Совбез ООН одобрил ядерную сделку с Ираном
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
14.03.2007
Ахмадинежад навестит "большого сатану" Президент Ирана намерен выступить на заседании Совбеза ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку