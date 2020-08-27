Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

ЦАМТО, 26 августа. Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг, передает "РИА Новости".

Поддержали США только 2 из 15 стран (Доминиканская Республика и сами США).

Как напоминает агентство, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео подал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

Представители Москвы запросили заседание для обсуждения этой ситуации. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что планы США по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество противостоять давлению на Вашингтон по этому вопросу.

Франция, Германия, Великобритания, Китай и ЮАР в числе прочих также прямо заявили, что США не могут действовать таким образом, так как вышли из СВПД в 2018 году и не являются участниками сделки.

Как отмечает "РИА Новости", резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Тегерана, если он не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Она рассчитана на десять лет. Согласно документу, в случае нарушений Иран сможет избежать санкций только после принятия соответствующей резолюции Совбеза. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против, ограничения автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

В июле 2015 года Тегеран и "Шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза, США и Евросоюза.

Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения организации. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.