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Российская газета

Конструктор рассказал о возможностях глиссирующего внедорожника "Дрозд"

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Одной из самых ярких и неожиданных новинок форума "Армия-2020" стала глиссирующая амфибия "Дрозд".


Футуристичный дизайн и выдающиеся тактико-технические характеристики отличают ее от немногочисленных аналогов.

"Дрозд" предназначен для перевозки людей и грузов по дорогам, бездорожью, внутренним и морским путям в режиме глиссирования с возможностью выхода на необорудованный берег.

Длина амфибии - 6 метров, ширина - 2,45 метра, высота - 2,2 метра. Скорость хода по суше составляет до 100 км/ч, а по воде - до 70 км/ч, что очень впечатляет. Грузоподъемность "Дрозда" - до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения. Запас хода по земле - 800 км, по воде - 300 км. Машина не теряет своих мореходных качеств даже при волнении в три балла.

Прочность дна позволяет "Дрозду" выбрасываться на берег на полном ходу, что позволяет преодолеть участок с прибрежным влажным песком или заиленную зону. Другими словами, это позволит не застрять в песке при высадке на берег, как это порой случается с колесной техникой.

Создатели машины разработали глиссирующий корпус оригинальной формы из композитных материалов, специальную трансмиссию и многие другие узлы. Тем удивительнее, что новейшая амфибия стала инициативной разработкой "Балтийской машиностроительной компании" - предприятия, основной сферой деятельности которого является производство трубогибочных станков и автоприцепов. Впрочем, специалисты компании также занимаются проектированием и изготовлением агрегатов для off-road тюнинга.

По словам главного конструктора "Дрозда" и директора "БМК" Сергей Терешенкова, в какой-то момент было решено объединить накопленные компанией знания и технологии в сфере постройки внедорожников и скоростных судов для создания глиссирующей амфибии. Проект реализовывался без государственного финансирования.

Представленный на выставке образец - это прототип. Его опробовали в деле как в воде, так и на суше, однако эти предварительные испытания проводились в акватории яхт-клуба, где нельзя создавать сильную волну, поэтому провести полноценную проверку прототипа во всех режимах пока не получилось.

"Нужны ресурсные испытания. Это прототип нового типа транспортного средства - глиссирующего внедорожника. В ходе испытаний должны вылезти какие-то "детские болезни", которые нужно устранить", - заявил в беседе с "РГ" Сергей Терешенков. Он отметил, что проведение дальнейших испытаний требует производства опытной партии амфибий, что предполагает довольно серьезные затраты. Поэтому дальнейшая судьба машины в настоящий момент зависит от того, будет ли финансироваться данный проект.


Илья Максимов

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Проекты
АРМИ-20XX
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