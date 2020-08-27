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РИА Новости

Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos

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Стенд предприятия Брамос
Стенд предприятия Брамос.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos создадут до 2028 года, сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев.

"На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый - создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4-5 Махов, второй — создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6-7 Махов", — сказал он.

По его словам, специалисты "Брамоса" уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
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