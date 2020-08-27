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РИА Новости

"Испугались России и Китая": в США придумали новый способ защитить страну

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Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Любой ценой прикрыть территорию США от стратегических вооружений России и Китая — американское агентство по ПРО намерено создать более эффективную многослойную защиту от межконтинентальных баллистических ракет. Цель — обеспечить безопасность, пока Пентагон разрабатывает новый перехватчик наземного базирования взамен противоракет комплекса Ground-based Midcourse Defense (GBMD).

Все на защиту

На сегодня основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.

Испытания наземной системы противоракетной обороны США

Источник изображения: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Однако испытания показали недостаточную эффективность GBMD — поразить учебную цель удавалось лишь в половине случаев. Это категорически не устроило Пентагон, и в середине минувшего десятилетия стартовала программа Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Вашингтон выделил на это 5,8 миллиарда долларов. Ожидалось, что концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin завершат разработку к 2025-му, однако в августе прошлого года агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".

Пентагон запустил другой проект — Next-Generation Interceptor (перехватчик следующего поколения). В Вашингтоне подчеркнули, что пока его реализуют, важно не допустить снижения обороноспособности. В результате агентство по ПРО использовало элементы региональной противоракетной обороны, развернутые в разных частях земного шара, для защиты непосредственно американской территории.

Корабли у берегов

Усилить национальную ПРО планируется в первую очередь за счет кораблей, оснащенных боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действуют в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Берк" и крейсеров "Тикондерога" будут постоянно дежурить у американских берегов.

Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США

Источник изображения: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не способны перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. До конца года им попытаются сбить цель, имитирующую МБР, в районе Гавайских островов.

"Мы устроим для SM-3 Block IIA настоящий стресс-тест, — рассказал директор агентства вице-адмирал Джон Хилл. — Она предназначена для перехвата целей на малой и средней дистанции. Теперь мы запустим ее по дальнобойной межконтинентальной баллистической ракете. Все должно получиться. Испытания пройдут в нескольких часовых поясах. В качестве цели используем тот же имитатор МБР, какой мы применяли при тестовых стрельбах GBMD".

Кроме того, в агентстве не исключают размещение наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов, напомним, американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако в середине июня получили от Токио отказ.

Обеспечить связь

Еще одним слоем национальной ПРО станут наземные противоракетные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Агентство в начале года запросило 273 миллиона долларов на модернизацию этого оружия. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки ракет на финальном участке траектории. Сколько именно этих комплексов понадобится для прикрытия США, не сообщается.

Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее

Источник изображения: © AFP 2020 / Yonhap/Stringer

Самое сложное при создании обновленной многослойной национальной ПРО, как считают в Пентагоне, — увязать воедино три ее компонента: GBMD, Aegis и THAAD.

"Допустим, по США запустили несколько МБР. Счет пошел на минуты, — объясняет Джон Хилл. — Перехватчики GBMD решают уступить право первого удара кораблям с Aegis. Наш флот может успешно поражать баллистические цели сегодня, но еще не испытывался в качестве элемента многослойной ПРО. И для скоординированности действий различных "слоев" нужно создать эффективную коммуникационную сеть, наладить эффективный механизм взаимодействия всех элементов противоракетной обороны. В эту же сеть необходимо включить и THAAD, а также комплексы ПВО Patriot".

По мнению американских аналитиков, многослойная система обеспечит вариативность при принятии решений о реакции на угрозу. Позже добавят и перспективные Next-Generation Interceptor. На них уже выделили 4,9 миллиарда долларов с тем, чтобы принять на вооружение в 2027-2029 годах.

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