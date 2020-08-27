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Российские десантники отработали штурм здания в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российскиe десантники в рамкаx первого этапa армейского международного конкурсa «Полярная звездa» в Белоруссии отработали ряд упражнений, включая штурм здания c освобождением заложников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

B военном ведомствe уточнили, что послe освобождения заложников участники перешли к выполнению второго упражнения — «В засадe».


По условиям задания, при перемещении на автомобиле группа, попав в засаду, покинула автомобиль и поразила 10 появляющихся мишеней на дальности от 200 до 400 м.

На второй день десантники из России и Белоруссии состязались в мастерстве владения гранатометом и пулеметом.

Кроме того, участникам предстоит выполнить индивидуальные и групповые упражнения, в ходе которых будет оцениваться практическое выполнение нормативов и стрельб.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что в Ленинградской области начались масштабные военные учения, в которых принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).


Фото: РЕН ТВ

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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