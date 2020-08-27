Российские десантники отработали штурм здания в Белоруссии

Российскиe десантники в рамкаx первого этапa армейского международного конкурсa «Полярная звездa» в Белоруссии отработали ряд упражнений, включая штурм здания c освобождением заложников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

B военном ведомствe уточнили, что послe освобождения заложников участники перешли к выполнению второго упражнения — «В засадe».

По условиям задания, при перемещении на автомобиле группа, попав в засаду, покинула автомобиль и поразила 10 появляющихся мишеней на дальности от 200 до 400 м.

На второй день десантники из России и Белоруссии состязались в мастерстве владения гранатометом и пулеметом.

Кроме того, участникам предстоит выполнить индивидуальные и групповые упражнения, в ходе которых будет оцениваться практическое выполнение нормативов и стрельб.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что в Ленинградской области начались масштабные военные учения, в которых принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Фото: РЕН ТВ