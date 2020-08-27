Подольские школьники готовят спутник для запуска на орбиту Земли

Учащиеся одной из школ подмосковного Подольска готовят спутник с оптическим телескопом для создания астроснимков, чтобы запустить его в космос. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил телеканал «360».

По его данным, пока юные астрономы изучают космос при помощи радиотелескопа. Информация передается через антенный комплекс, который тоже разработали школьники. Сейчас они работают над оптическим спутником — небольшой конструкцией 10 на 10 на 30 см из металла АМг6. Максимально он может весить около 3 кг, но ребята планируют сократить вес до 1,5 кг.

«Будет небольшая коробка. В ней будет стоять объектив, самый обычный, от фотоаппарата, просто из металлической обшивки, и упрощенная камера. Она будет просто летать по орбите, и мы за счет специальных средств (либо токовых катушек, либо маховиков), будем направлять спутник», — объяснил главный конструктор Илья Атрошенко.

Школьники также рассказали, что сделанные спутником астроснимки смогут изучать молодые ученые по всей России, а также использовать их для научных проектов. Также он подарит возможность наблюдать за Вселенной в режиме реального времени прямо с компьютера.

Проект представят в «Роскосмос», чтобы получить средства на реализацию.

23 августа сообщалось, что первый запуск спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» предварительно запланирован на 24 сентября.

Фото: REUTERS/NASA